Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Bantu Pemerintah Wujudkan Kemandirian Pangan

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 20 Maret 2025 |16:28 WIB
Polri Bantu Pemerintah Wujudkan Kemandirian Pangan
Polri: Perlu Kerja Keras Wujudkan Swasembada Pangan
A
A
A

JAKARTA - Mewujudkan swasembada pangan perlu dukungan dari berbagai pihak, apalagi jika ingin mencapai kemandirian. Karena itu, diperlukan kolaborasi semua pihak terkait untuk mewujudkannya.

Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung (Unila) Bustanul Arifin, mengatakan, kalau dilihat dari supplay and demand kita sudah swasembada. Tapi tidak ada gunanya swasembada kalau warga tidak bisa makan.

"Swasembada bukan tujuan tetapi alat untuk menuju kemandirian," ujar Bustanul saat  Dialog Publik yang digelar Divisi Humas Polri, di Hotel Grand Kemang, Jaksel, Kamis (20/3/2025).

Bustanul membandingkan dengan Singapura yang tidak swasembada tetapi pumya kemandirian pangan. Ia menguraikan, zaman Pak Harto saat ekonomi tumbuh 7% sektor pertanian tumbuh 5%. Sementara, sekarang saat ekonomi tumbuh 5% pertanian tumbuh tidak sampai 1%.

Ia menyesalkan sedikitnya penyuluhan pertanian, dan minimnya minat anak muda terjun ke pertanian. Karena itu, perlu kolaborasi antat semua pihak terkait dalam mengatasi masalah ini, memperbanyak tenaga kerja terdidik  ke sektor pertanian.

Sementara itu, Wakil Satgas Pangan Polri Kombes Moh. Samsul Arifin, mengatakan, Polri berupaya membantu pemerintah mewujudkan kemandirian pangan.

"Polri sadar perlu kolaborasi semua pihak untuk mewujudkan swasembada pangan," tutur Samsul.

Menurutnya, Polri telah melalukan berbagai upaya dalam mendukung program pemerintah swasembada pangan.

“Di antaranya memanfaatkan lahan-lahan kosong milik Polri untuk tanaman pangan, perekrutan tenaga-tenaga pertanian, dan pemanfaatan pekarangan anggota untuk tanaman pangan,”tandasnya.

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Siti Haryati, mengakui beratnya mewujudkan swasembada pangan, apalagi kemandirian pangan. Namun ia menegaskan pemerintah ingin swasembada secepat-cepatnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191607//petani-jzQL_large.jpg
Kebangkitan Industri Pupuk Indonesia: Petani Happy, Swasembada Pangan Tercapai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190948//polri_antisipasi_cuaca_ekstrem-YrCT_large.jpg
Jelang Nataru, Polri Antisipasi Cuaca Ekstrem dan Bencana Hidrometeorologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190920//operasi_lilin_nataru-Ibe3_large.jpg
Operasi Lilin Nataru Mulai Besok, 146.701 Personel Gabungan Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190906//astamaops_kapolri_komjen_pol_mohammad_fadil_imran-dOZX_large.jpg
Polri Gelar Operasi Lilin 2025, Pastikan Perayaan Nataru Aman dan Nyaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190684//ketua_komisi_percepatan_reformasi_polri_jimly_asshiddiqie-48rm_large.jpg
Komisi Sebut Polri Bakal Putuskan Nasib Perpol 10/2025 Pekan Ini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/340/3190683//tandon_untuk_korban_bencana_sumatera-zcuk_large.jpg
Warga Butuh Air Bersih, Polri Salurkan 627 Tandon ke Wilayah Bencana Sumatera 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement