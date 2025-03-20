Pimpin Apel Pasukan Operasi Ketupat 2025, Kapolri Pastikan Pelayanan Mudik Semakin Baik

JATIM - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2025 di Lapangan Gedung Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (20/3/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Sigit memastikan dengan segala kesiapan yang ada, pelaksanaan serta pelayana mudik Lebaran tahun ini diharapkan berjalan semakin baik dari sebelumnya.

"Kita harapkan di pelayanan mudik tahun 2025 ini bisa semakin baik,c kata Sigit.

Menurut Sigit, Apel Pasukan ini dalam rangka melaksanakan kesiapan pengamanan mudik tahun 2025. Dimana, hal ini merupakan operasi terpusat yang dibagi menjadi dua kegiatan.

"Hari ini untuk 8 polda prioritas, sementara nanti tanggal 26 Maret akan dilaksanakan apel gelar di 28 Polda," ujar Sigit.