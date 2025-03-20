Peduli Disabilitas, PBNU Gelar Pelatihan Guru Alquran Bahasa Isyarat

JAKARTA - NU Care Bersama LAZISNU PBNU mengadakan pelatihan Guru Bahasa Isyarat bagi madrasah dan Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai bagian dari program pendidikan dan kemanusiaan yang inklusif. Kegiatan tersebut dilangsungkan di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat.

Sekretaris LAZISNU PBNU, Moesafa mengungkapkan bahwa tujuan diadakan kegiatan pelatihan ini untuk memberdayakan para guru yang memiliki murid penyandang disabilitas.

“Kegiatan ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan LAZISNU sebagai penerapan dari pilar program NU Care Cerdas di bidang pendidikan,” ujar Moesafa, Kamis (20/3/2025).

“Kegiatan ini bentuk kepedulian kami kepada kelompok penyandang disabilitas. Jangan sampai fasilitasnya seperti Alqurannya ada, tapi guru atau yang mengajarnya tidak ada. Maka kami berikan pelatihan guru bahasa isyarat yang baca Alquran,”sambungnya.

Peserta pelatihan ini adalah guru yang berasal dari sekolah dan madrasah di Jabodetabek dan Jawa Tengah yang memiliki siswa penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna wicara.

Moesafa berharap dengan adanya pelatihan ini membuat siswa penyandang disabilitas dapat mempelajari dan membaca Alquran secara benar, serta pelatihan bagi guru akan berlangsung secara berkelanjutan.

“Kami harapkan kegiatan ini akan berlangsung secara berkelanjutan, saat ini untuk bahasa isyarat kemudian bisa yang penyandang disabilitas lainnya,”tandasnya.

Direktur Program NU Care-LAZISNU PBNU, Syarifuddin menambahkan. program ini menjadi prioritas karena kebutuhan di lapangan sangat besar.

“Program ini sangat dibutuhkan oleh SLB untuk mengajarkan Alquran, bagi penyandang disabilitas sensorik rungu wicara (PDSRW). Ini adalah langkah awal dari rangkaian program inklusi yang lebih luas, termasuk pemberdayaan ekonomi bagi kelompok difabel,” katanya.