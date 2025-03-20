Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

1 Orang Tewas Akibat Gempa M5,5 di Tapanuli Utara

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 20 Maret 2025 |18:03 WIB
1 Orang Tewas Akibat Gempa M5,5 di Tapanuli Utara
Ilustrasi
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperbaharui catatan laporan kejadian bencana dari berbagai daerah, salah satunya gempa bumi di Tapanuli Utara, Sumatera Utara. 

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, gempa berkekuatan 5,5 Magnitude pada Selasa 18 Maret 2025 itu mengakibatkan satu orang meninggal dunia.

"(Gempat terjadi) pukul 05.22 WIB, satu korban meninggal dunia," kata Abdul Muhari melalui keterangan resminya, Kamis (20/3/2025).

