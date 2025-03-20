Kapolri: 164.298 Personil Gabungan Dikerahkan saat Pengamanan Idul Fitri 2025

JAKARTA - Sebanyak 164.298 personil gabungan akan dikerahkan dalam Operasi Ketupat Jaya 2025 pada saat pengamanan mudik di momen Hari Raya Idul Fitri 2025.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, ratusan ribu personil itu merupakan gabungan dari TNI-Polri, Basarnas hingga stakeholder lainnya.

“Dalam kegiatan operasi ini tentunya kita melibatkan seluruh stakeholder terkait yaitu TNI-Polri, kemudian ada Basarnas, BMKG, Kementerian Perhubungan, kemudian juga dari Pramuka, kemudian beberapa stakeholder lain dengan jumlah total 164.298 personil gabungan,” kata Jenderal Sigit, Kamis (20/3/2025).

Jenderal Sigit menjelaskan, sebanyak 2.835 posko juga disiapkan. Mulai dari pos pengamanan, pelayanan dan pos terpadu.