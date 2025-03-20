Pemudik yang Masuk Jateng Bisa Ajukan Angkut Kendaraannya Pakai Truk Towing

SOLO - Kapolda Jawa Tengah (Jateng), Irjen Ribut Hari Wibowo, menginisiasi program yang membantu kenyamanan pemudik, yakni Valet dan Ride. Dengan program itu, motor pemudik yang masuk di wilayah Jateng akan dibantu untuk diangkut truk towing dan pemudiknya diantar bus. Ribut mengatakan program tersebut disiapkan karena titik masuk Jateng dinilai penting dan rawan.

"Kita juga akan menyiapkan program Valet and Ride karena titik masuk Jawa Tengah ini merupakan titik penting, titik rawan di mana pengendara sudah cukup capek, sehingga nanti bagi pengendara yang berkenan untuk kita bantu," kata Irjen Ribut di Posko Mudik di Pejagan, Brebes, Selasa (18/3/2025) dini hari, dikutip dari detikNews.

"Kendaraannya diangkut di truk towing, kemudian pengendaranya masuk ke bus kita dan kita akan kawal, antar sampai ke Semarang, untuk mengurangi dan mencegah fatalitas karena kelelahan," imbuh Irjen Ribut.

Valet and Ride merupakan salah satu upaya Polda Jateng dalam menciptakan Mudik Aman, Keluarga Nyaman.

Pelayanan gratis tersebut dimulai di Check Point Nasmoco di Brebes sampai Polrestabes Kota Semarang. Dalam layanannya, motor milik pemudik diangkut truk towing. Sementara pemudiknya diantar menggunakan bus.