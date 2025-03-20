Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Laga Indonesia-Australia: Pembuktian Kluivert di INTERUPSI Malam Ini bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki, Tommy Welly, Rahmad Darmawan dan Para Narasumber Kredibel Lainnya

Karina Astawidara , Jurnalis-Kamis, 20 Maret 2025 |17:34 WIB
Interupsi
Duel panas antara Timnas Indonesia dan Australia menjadi sorotan utama dalam dunia sepak bola. Pertandingan fase ketiga Zona Asia Kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar di Sydney Football Stadium menjadi ajang pembuktian bagi pelatih anyar Timnas Garuda.

Dalam episode terbaru INTERUPSI malam ini “Laga Indonesia-Australia, Pembuktian Kluivert” bersama Ariyo Ardi, Anisha Dasuki, Tommy Welly, Rahmad Darmawan dan para narasumber kredibel lainnya akan membahas tantangan besar Indonesia akan menjadi batu ujian bagi Kluivert dalam membuktikan diri Indonesia mampu bersaing dengan tim-tim besar Asia. 

Dengan strategi yang lebih modern dan pendekatan berbeda dalam membangun tim, harapan besar kini bertumpu pada pundaknya. Namun, laga melawan Australia bukanlah tantangan yang mudah.  Lantas, apakah Justin Kluivert  mampu membawa tim Garuda untuk lolos ke level yang lebih tinggi?

Simak pembahasannya di INTERUPSI “Laga Indonesia-Australia, Pembuktian Kluivert” bersama para narasumber, Tommy Welly-Pengamat Sepak Bola,  Rahmad Darmawan-Eks Pelatih Timnas, Kesit Budi Handoyo-Pengamat Sepak Bola, Pangeran Siahaan-Pengamat Sepak Bola, malam ini pukul 20.00 WIB, Live di iNews.

(Khafid Mardiyansyah)

      
