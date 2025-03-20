Kepala Zona Bakamla Tengah Pimpin Panen Perdana Cabai di Lahan Mako Baru

SULAWESI UTARA – Kepala Zona Bakamla Tengah Laksma Bakamla Teguh Prasetya, S.T., M.M., CHRMP, memimpin panen perdana cabai dalam rangka Program Ketahanan Pangan di Lahan Mako Baru Zona Bakamla Tengah, Desa Kalasey, Kecamatan Mandolang, Sulawesi Utara, kemarin.

Kegiatan panen ini turut dihadiri oleh Pakar Komunikasi dan Motivator Nasional, Dr. Aqua Dwipayana, M.I.Kom., serta Letda Laut (E) Junaidi Eko S., selaku agrokonsultan. Selain itu, Pejabat Utama (PJU) Zona Bakamla Tengah dan personel Bakamla RI juga ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Laksma Bakamla Teguh Prasetya menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya Zona Bakamla Tengah dalam memanfaatkan lahan kosong di luar tugas pokok guna mendukung program pemerintah dalam ketahanan pangan nasional.

"Sesuai arahan Kepala Bakamla RI, seluruh jajaran Bakamla, termasuk Zona Bakamla Tengah, yang memiliki lahan kosong diharapkan dapat mengelolanya untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, di sini kami memanfaatkannya dengan menanam jagung, palawija, dan cabai keriting. Hari ini, kami melaksanakan panen perdana cabai keriting," ujar Laksma Bakamla Teguh Prasetya.

Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan IKKT PWA Penghubung 04 Bakamla RI, Ny. Yuanita Irvansyah, yang sebelumnya turut hadir dalam penanaman bibit cabai. Selain itu, Ketua Unit Pelaksana DWP Zona Tengah Bakamla RI, Ny. Dyah Teguh Prasetya, juga aktif berperan dalam program ini sebagai bagian dari upaya mendukung Program Ketahanan Pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini merupakan wujud komitmen DWP Zona Tengah Bakamla RI dalam mendukung Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.

Dengan adanya panen perdana ini, diharapkan program ketahanan pangan di lingkungan Bakamla RI dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh jajaran serta masyarakat sekitar.

