HOME NEWS NASIONAL

Kapolri: Puncak Arus Mudik Diprediksi 28-30 Maret, Arus Balik 5-7 April

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 20 Maret 2025 |19:03 WIB
Kapolri: Puncak Arus Mudik Diprediksi 28-30 Maret, Arus Balik 5-7 April
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada tanggal 28-30 Maret mendatang. Sementara arus balik, diprediksi pada 5-7 April.

“Puncak arus mudik diprediksi akan terjadi kemungkinan di antara tanggal 28 sampai dengan 30 Maret dan puncak arus balik kemungkinan antara tanggal 5 dan 7 April 2025,” kata Kapolri, Kamis (20/3/2025)

Kapolri menjelaskan, sebanyak 164.298 personil gabungan akan dikerahkan dalam Operasi Ketupat Jaya 2025 pada saat pengamanan mudik di momen Hari Raya Idul Fitri 2025.

“Dalam kegiatan operasi ini tentunya kita melibatkan seluruh stakeholder terkait yaitu TNI-Polri, kemudian ada Basarnas, BMKG, Kementerian Perhubungan, kemudian juga dari Pramuka, kemudian beberapa stakeholder lain dengan jumlah total 164.298 personil gabungan,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
