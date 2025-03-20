Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hadiri Bazar Ramadhan Polri Presisi di Jatim, Kapolri Salurkan Baksos ke Masyarakat 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 20 Maret 2025 |17:58 WIB
Hadiri Bazar Ramadhan Polri Presisi di Jatim, Kapolri Salurkan Baksos ke Masyarakat 
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
JATIM - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan Bazar Ramadhan Polri Presisi dan Baksos Ramadhan Bhayangkari di Mapolda Jawa Timur (Jatim), Kamis (20/3/2025).

Kegiatan ini diselenggarakan secara serentak di tingkat Satker maupun Polda jajaran. Kapolri pun menyalurkan baksos kepada elemen masyarakat. 

Dalam kegiatan ini, tingkat Mabes Polri menyalurkan 21.473 paket. Kemudian, tingkat Polda jajaran sebanyak 296.887. Lalu, Bhayangkari sebesar 3.000 paket sembako. 

Kapolri juga menggelar dialog interaktif ke perwakilan Polda jajaran terkait hal ini. 

Sebelumnya, Kapolri memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2025 di Lapangan Gedung Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (20/3/2025).

