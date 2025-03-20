Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DPR Dukung Keterlibatan Swasta dalam Pembangunan Daerah

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Kamis, 20 Maret 2025 |19:17 WIB
DPR Dukung Keterlibatan Swasta dalam Pembangunan Daerah
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong mendukung keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan daerah. Apalagi, setelah adanya pemangkasan anggaran terhadap pemerintah daerah. Peran swasta diharap bisa mengatasi permasalahan pengangguran di daerah.

"Kita apresiasi peran swasta yang berperan aktif dalam pembangunan daerah. Pokoknya dalam pembangunan dan kemajuan suatu daerah, kita dukung," kata Wakil Ketua Komisi II DPR, Bahtra Banong di Jakarta, Kamis (19/3/2025).

Lebih lanjut, Bahtra menekankan bahwa investasi dari swasta selain sangat membantu daerah dalam percepatan pembangunan, terbukti efektif dalam membuka lapangan kerja. 

"Semakin banyak investor yang membangun bisnis di suatu daerah, semakin besar daerah itu untuk maju. Semakin cepat berkembang aerah tersebut," ungkap Bahtra.

Sebelumnya, Wali Kota Serang, Budi Rustandi sangat mendukung rencana investasi Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten.

Dia meminta masyarakat untuk tidak mengganggu investor yang berencana akan menanamkan modalnya. Hal itu disampaikan Budi saat Perwakilan Agung Sedayu Group selaku pengembang PIK 2 Township Management Division menyambangi Pemkot Serang pada Rabu, 12 Maret 2025.

Di mana, kedatangan perwakilan Agung Sedayu Group untuk menyampaikan rencana memberikan dana CSR kepada Pemkot Serang guna pengembangan sektor pariwisata di Kecamatan Kasemen.

“Ya sangat bagus kalau nawarin CSR ke Kota Serang, kita kan nyari duit. Kalau ada yang mau ngasih CSR, selama itu baik, ambil, Demi kemajuan Kota Serang,” kata Budi.

 

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Serang Pemda DPR
