Momen Massa Tolak RUU TNI Pukul Mudur Polisi, Serang Pakai Petasan Hingga Lempar Flare

JAKARTA - Aparat kepolisian yang mengamankan aksi demo tolak RUU TNI di depan gedung DPR RI dipukul mundur oleh massa aksi. Momen itu terjadi ketika massa aksi mencoba merobohkan pagar gedung DPR pada sisi kanan.

Bedasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, mulanya peserta aksi mengikatkan tali tambang pada bagian atas pagar. Setelah terikat mereka secara serentak menarik tali tersebut agar pagar itu roboh.

Aksi tersebut disambut belasan aparat kepolisian yang berjaga di dalam. Nampak petugas kepolisian membentuk barisan dan maju untuk menggagalkan perobohan pagar tersebut.