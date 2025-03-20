Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Budayawan Erros Djarot Nilai Hukum di Indonesia Sudah Kehilangan Taringnya

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 20 Maret 2025 |20:05 WIB
Budayawan Erros Djarot Nilai Hukum di Indonesia Sudah Kehilangan Taringnya
Diskusi merampok Indonesia
A
A
A

JAKARTA - Isu perampokan kekayaan negara mencuat dalam diskusi bertajuk "Merampok Indonesia, Merobek Merah Putih Kita", yang digelar Barikade 98 di Hotel Acacia, Jakarta, Kamis (20/3/2025). Acara ini menjadi ajang bagi para aktivis, pakar hukum, dan tokoh nasional, untuk membedah praktik mafia yang diduga menggerogoti sumber daya negara.

Budayawan Erros Djarot menilai, hukum di Indonesia semakin kehilangan taring, saat berhadapan dengan mafia ekonomi. Sebab itu, kata dia, rakyat tak boleh tinggal diam dan harus bersatu melawan kejahatan sistematis ini.

"Kalau hukum tidak bisa menyentuh mereka, kita yang harus bertindak! Jangan biarkan negara dikuasai oleh segelintir orang rakus. Ini bukan lagi sekadar persoalan korupsi, tapi sudah menjadi perampokan sistematis yang mengancam masa depan bangsa!" seru Erros dengan penuh semangat.

Dalam kesempatan yang sama, pakar hukum tata negara Feri Amsari mengingatkan, praktik penguasaan sumber daya oleh segelintir elit bertentangan dengan konstitusi. Pasalnya, konstitusi mengamanatkan, kekayaan negara harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

"Tapi, apa yang terjadi sekarang? Yang kaya makin kaya, yang miskin semakin terpinggirkan. Jika ini terus dibiarkan, kita akan kehilangan identitas sebagai bangsa yang berdaulat," tegasnya.

Mantan Ketua KPK Abraham Samad pun tak kalah geram. Menurut dia, pemberantasan korupsi saat ini semakin dilemahkan, dan para mafia ekonomi semakin leluasa menguasai aset negara.

"KPK harus kembali ke jalurnya! Mafia-mafia ini harus ditindak, bukan diberi perlindungan. Kita tidak bisa hanya berharap pada aparat hukum yang makin tumpul, rakyat harus bersuara dan ikut mengawal," cetusnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Mafia Hukum mafia hukum
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185147//didik_j_rachbini-ntYu_large.jpg
Hukum Sesat, Ekonomi Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/320/3184956//migas-QW2h_large.jpg
Berantas Mafia Migas di RI, Perlu Dukungan DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183845//komisi_yudisial-Gf4D_large.jpg
Komisi Yudisial Akui Masyarakat Masih Ragukan Integritas Pengadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/65/3182834//prof_ariawan_gunandi-AFa7_large.jpg
Prof. Ariawan Gunadi Raih Penghargaan 'Inspiring Young Leader in Education and Law'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180066//prabowo-Ik7e_large.jpg
Prabowo: Tidak Boleh Ada Mafia dalam Pemerintahan, Bongkar Sampai ke Akarnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/65/3177602//ferry_salom-OM8B_large.jpg
Riwayat Pendidikan Mentereng Ferry Salim yang Baru Diangkat Sebagai Advokat di usia 58 Tahun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement