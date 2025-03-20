Kejagung Periksa Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Terkait Kasus Korupsi Pertamina Besok

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina pada Jumat (21/3/2025) besok.

“Direncanakan penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap Direktur ya, Direktur Utama PT PPN (Pertamina Patra Niaga) yang direncanakan besok akan dilakukan pemeriksaannya pukul 09.00 WIB,” kata Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar Kamis (20/3/2025).

“Kalau tidak salah yang bersangkutan berinisial AN yang merupakan mantan direksi di PT Pertamina Patra Niaga,” sambungnya.