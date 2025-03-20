Momen Kapolri Hadiri Safari Ramadhan di Jatim, Jalin Silaturahmi Bersama Tokoh Ulama

JATIM - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri acara Safari Ramadhan bersama Ulama, tokoh agama, dan elemen masyarakat di Polda Jawa Timur (Jatim), Kamis (20/3/2025).

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat silaturahmi dan sinergisitas dengan seluruh unsur masyarakat di Bulan Suci Ramadhan.

Dalam kesempatan itu, Kapolri juga memberikan santunan kepada anak yatim-piatu yang dilanjutkan dengan buka puasa bersama.

Pada kegiatan ini, dihadiri di antaranya oleh Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar, Ketua MUI Pusat Anwar Iskandar, Ketua MUI Jatim Mutawakkil Alallah, Ketua PWNU Jatim KH Abdul Hakim Mahfuds (Gus Kikin), Ketua PW Muhammadiyah Jatim Sukadiono, Ketua FKUB Jatim Hamid Syarif, Pengasuh Ponpes Lirboyo Kediri/Rais Suriyah PWNU Jatim Anwar Mansur.

Kemudian, Ponpes Sidogiri Pasuruan Kyai Fuad Nur Hasan, pengasuh Ponpes Amanatul Ummah Pacet KH Asep Saifuddin Chalim hingga pengurus Masjid Sunan Ampel Surabaya Gus Ahmad Zarduq bin KH Ubaidillah.