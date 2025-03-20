Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Kapolri Hadiri Safari Ramadhan di Jatim, Jalin Silaturahmi Bersama Tokoh Ulama

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 20 Maret 2025 |20:54 WIB
Momen Kapolri Hadiri Safari Ramadhan di Jatim, Jalin Silaturahmi Bersama Tokoh Ulama
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo . Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JATIM - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri acara Safari Ramadhan bersama Ulama, tokoh agama, dan elemen masyarakat di Polda Jawa Timur (Jatim), Kamis (20/3/2025).

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat silaturahmi dan sinergisitas dengan seluruh unsur masyarakat di Bulan Suci Ramadhan. 

Dalam kesempatan itu, Kapolri juga memberikan santunan kepada anak yatim-piatu yang dilanjutkan dengan buka puasa bersama. 

Pada kegiatan ini, dihadiri di antaranya oleh Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar, Ketua MUI Pusat Anwar Iskandar, Ketua MUI Jatim Mutawakkil Alallah, Ketua PWNU Jatim KH Abdul Hakim Mahfuds (Gus Kikin), Ketua PW Muhammadiyah Jatim Sukadiono, Ketua FKUB Jatim Hamid Syarif, Pengasuh Ponpes Lirboyo Kediri/Rais Suriyah PWNU Jatim Anwar Mansur.

Kemudian, Ponpes Sidogiri Pasuruan Kyai Fuad Nur Hasan, pengasuh Ponpes Amanatul Ummah Pacet KH Asep Saifuddin Chalim hingga pengurus Masjid Sunan Ampel Surabaya Gus Ahmad Zarduq bin KH Ubaidillah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191704/kapolri_jenderal_listyo_sigit-YCr3_large.jpg
Gandeng Semua Pihak Amankan Nataru, Kapolri: Wujud Bhinneka Tunggal Ika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191426/kapolri-bxRD_large.jpg
Kapolri Ingatkan Kesiapsiagaan Bencana saat Pengamanan Nataru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189166/kapolri_tinjau_pembersihan_masjid_dan_sd_di_aceh_tamiang-XTdI_large.jpg
Kapolri Tinjau Pembersihan SD hingga Masjid Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187530/kapolri_jenderal_listyo_sigit-WEs0_large.jpeg
Kapolri : Seluruh Korban Bencana Sumatera yang Menjarah Sudah Dibebaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3186966/kapolri_jenderal_listyo_sigit-TXAm_large.jpg
Kapolri Tekankan Sinergisitas Tangani Bencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186816/kapolri_jenderal_listyo_sigit-K13L_large.jpg
Kapolri Tekankan Pentingnya Sinergi dengan Pers, Singgung Era Post Truth
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement