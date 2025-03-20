Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PT Transjakarta Gelar 3 Kegiatan Berbagi dalam Perjalanan Selama Bulan Ramadhan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 20 Maret 2025 |21:00 WIB
PT Transjakarta Gelar 3 Kegiatan Berbagi dalam Perjalanan Selama Bulan Ramadhan
Direktur Utama PT Transjakarta Welfizon Yuza. Foto: Okezone/Puteranegara.
A
A
A

JAKARTA - PT Transjakarta menggelar kegiatan bagi-bagi takjil dan buka puasa bersama bareng anak Panti Asuhan di Halte Tosari, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025). Acara tersebut merupakan agenda rutin yang dilaksanakan sepanjang Bulan Ramadhan. 

"Hari ini kita berkumpul dalam rangka sosialisai dan juga menyampaikan rangkaian acara yang dilakukan PT Transportasi Jakarta, selama bulan Ramadhan yang kita sebut temanya Berbagi dalam Perjalanan," kata Direktur Utama PT Transjakarta Welfizon Yuza. 

Menurut Welfizon, di Bulan Ramadhan, PT Transjakarta melakukan tiga kegiatan. Hal itu memposisukan Transjakarta sebagai platform kebaikan. 

"Jadi ada tiga kegiatan yang kami lakukan. Transjakarta tidak hanya posisikan sebabgai moda transportasi tapi kita platform yang dibangun dan disupport oleh Pemprov DKI. Dan di Ramadhan ini kita posisikan Transjakarta menjadi platform kebaikan yang bisa berbagi kebaikan dimana kita bisa kerja sama dengan mitra kita, bagikan takjil, bagi semua pelanggan kita," ujarnya. 

Kegiatan pertama adalah, membagikan takjil untuk pelanggan di 15 menit sebelum waktu berbuka puasa. "Kita bagikan minuman makanan kecil untuk bisa berbuka Puasa. Jadi meskipun dalam perjalanan tetap bisa buka Puasa," ucapnya. 

Welfizon memastikan, kegiatan ini tidak menggunakan biaya dari APBD maupun kas perusahaan. Melainkan dengan menjalin kolaborasi ke beberapa perusahaan mitra. 

 

