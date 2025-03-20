TNI Serah Terima Jabatan 6 Jenderal, Ini Daftar Lengkapnya

JAKARTA - Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Letjen Richard Tampubolon mewakili Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk memimpin serah terima jabatan (Sertijab) enam jabatan strategis di lingkungan Mabes TNI. Kegiatan itu dilaksanakan di Aula Gatot Subroto, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (20/3/2025).

Dalam sambutan Panglima TNI yang di bacakan Kasum TNI mengatakan, serah terima jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan untuk pembinaan personel serta penyegaran di lingkungan TNI.

"Serah terima jabatan dalam organisasi TNI merupakan hal yang wajar dan harus selalu dimaknai sebagai bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan personel dalam rangka penyegaran, serta upaya peningkatan kapasitas dan kualitas kinerja," katanya.

Melalui pergantian jabatan ini, diharapkan semangat baru dan inovasi terus tumbuh dalam tubuh organisasi TNI, serta menjadi kesempatan memperkaya pengalaman dalam tugas, peran, dan fungsi yang berbeda.

Berikut enam jabatan strategis tersebut:

1. Komandan Jenderal (Danjen) Akademi TNI, sebelumnya dijabat Mayjen Novi Helmy Prasetya dan diganti oleh Mayjen TNI R. Sidharta Wisnu Graha.

2. Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum (Asrenum) Panglima TNI, sebelumnya dijabat Laksamana Muda TNI Edwin, kemudian digantikan Mayjen TNI Harvin Kidingallo.