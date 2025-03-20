Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Saksikan Morning Zone Dominasi Marc Marquez Bagus untuk MotoGP? Jumat 21 Maret 2025 di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 08.00 Wib

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 20 Maret 2025 |21:51 WIB
Saksikan Morning Zone Dominasi Marc Marquez Bagus untuk MotoGP? Jumat 21 Maret 2025 di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 08.00 Wib
Saksikan Morning Zone Dominasi Marc Marquez Bagus untuk MotoGP?
JAKARTA - Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez tampil dominan di dua seri awal MotoGP 2025. Marquez tampil perkasa saat mentas di MotoGP Thailand 2025 dan MotoGP Argentina 2025.

Dari dua balapan itu, baik sesi kualifikasi, sprint race, hingga balapan utama, mampu dimenangkan Marquez. Marquez pun kini bertengger di peringkat pertama pada klasemen sementara pembalap MotoGP 2025.

Dia meraih poin maksimal di dua seri itu dan kini sudah mengumpulkan 74 poin.
Pesaing-pesaing berat yang awalnya diprediksi bakal bersaing ketat dengan Marquez, yakni Jorge Martin (Aprilia Racing) dan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) justru belum bisa menganggu rider asal Spanyol tersebut. 

Martin sejauh ini belum turun balapan karena cedera. Sedangkan Bagnaia baru sekali naik podium, itu pun finis ketiga saat mentas di Sirkuit Buriram, Thailand. Namun demikian, Marquez sejatinya tak bisa bersantai meski tengah memimpin gelar juara MotoGP 2025.

Pasalnya adiknya sendiri, Alex Marquez juga tengah gacor bersama Gresini Ducati. Alex selalu finis kedua tepat di belakang Marquez saat mentas di Thailand dan Argentina.

Saksikan Morning Zone edisi Jumat 21 Maret 2025 yang akan membahas Dominasi Marc Marquez Bagus untuk MotoGP? bersama narasumber Pengamat Motorsport Muhammad Pratama dan Redaktur Okezone.com Wikanto Arungbudoyo yang dipandu Host Andry Susanto. Saksikan Morning Zone di Youtube Okezone.com dan portal Okezone.com

(Fahmi Firdaus )

      
