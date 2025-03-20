Hasil Negatif Diraih Indonesia kala Bertemu Australia, Sekjen Perindo: Jangan Patah Semangat Garuda!

JAKARTA - Hasil negatif diraih Timnas Indonesia kala bertemu Australia dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C di Sydney Football Stadium, Kamis (20/3/2025). Indonesia harus mengakui keunggulan The Socceroos (julukan Australia) dengan skor akhir 5-1.

Menanggapi hasil Timnas Indonesia, Plt. Plt. Sekjen DPP Partai Perindo, Andi Yuslim Patawari (AYP) memotivasi para punggawa Garuda yang dipimpin pelatih anyar Patrick Kluivert agar tidak patah semangat dan fokus meraih kemenangan di laga selanjutnya. Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta pada Selasa (25/3) mendatang.

"Bola itu bulat, orang sudah melakukan latihan kemudian klub-klub dunia seperti itu tentu kita jangan patah semangat harus selalu dicoba, dicoba terus dan yakin serta percaya dukungan masyarakat termasuk kita dari Partai Perindo insyaallah akan memenangkan sisa laga yang akan datang," ucap AYP saat ditemui di Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (20/3).

Gol semata wayang Garuda dicetak Ole Romeny. Sedangkan lima gol Australia dicetak Boyle 18' (P), Velupillay 20', Irvine 34' dan 90', dan Miller 61'.

Sementara itu, Plt. Ketua Umum Pemuda Perindo, William Tanuwijaya juga memberikan motivasi positif kepada Jay Idzes Dkk untuk meraih kemenangan dalam laga melawan Bahrain dan China karena Indonesia bermain di kandang sendiri.

"Ya sangat menyedihkan ya, tetapi kita harus tetap semangat ya kan masih ada beberapa pertandingan untuk Kualifikasi Piala Dunia kita harus menang di dua pertandingan berikutnya melawan Bahrain dan China. Kalau kita menang dua laga itu masih ada peluang lolos," ucap William.

Hadir dalam acara nobar Australia melawan Indonesia diantaranya Waketum DPP Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah; Waketum DPP Perindo, Manik Marganamahendra; dan Ketua DPW Partai Perindo Jakarta, Effendi Syahputra.

(Khafid Mardiyansyah)