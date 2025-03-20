Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hasil Negatif Diraih Indonesia kala Bertemu Australia, Sekjen Perindo: Jangan Patah Semangat Garuda!

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 20 Maret 2025 |21:59 WIB
Hasil Negatif Diraih Indonesia kala Bertemu Australia, Sekjen Perindo: Jangan Patah Semangat Garuda!
Sekjen Perindo
A
A
A

JAKARTA - Hasil negatif diraih Timnas Indonesia kala bertemu Australia dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C di Sydney Football Stadium, Kamis (20/3/2025). Indonesia harus mengakui keunggulan The Socceroos (julukan Australia) dengan skor akhir 5-1.

Menanggapi hasil Timnas Indonesia, Plt. Plt. Sekjen DPP Partai Perindo, Andi Yuslim Patawari (AYP) memotivasi para punggawa Garuda yang dipimpin pelatih anyar Patrick Kluivert agar tidak patah semangat dan fokus meraih kemenangan di laga selanjutnya. Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta pada Selasa (25/3) mendatang.

"Bola itu bulat, orang sudah melakukan latihan kemudian klub-klub dunia seperti itu tentu kita jangan patah semangat harus selalu dicoba, dicoba terus dan yakin serta percaya dukungan masyarakat termasuk kita dari Partai Perindo insyaallah akan memenangkan sisa laga yang akan datang," ucap AYP saat ditemui di Kantor DPP Perindo, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (20/3).

Gol semata wayang Garuda dicetak Ole Romeny. Sedangkan lima gol Australia dicetak Boyle 18' (P), Velupillay 20', Irvine 34' dan 90', dan Miller 61'.

Sementara itu, Plt. Ketua Umum Pemuda Perindo, William Tanuwijaya juga memberikan motivasi positif kepada Jay Idzes Dkk untuk meraih kemenangan dalam laga melawan Bahrain dan China karena Indonesia bermain di kandang sendiri.

"Ya sangat menyedihkan ya, tetapi kita harus tetap semangat ya kan masih ada beberapa pertandingan untuk Kualifikasi Piala Dunia kita harus menang di dua pertandingan berikutnya melawan Bahrain dan China. Kalau kita menang dua laga itu masih ada peluang lolos," ucap William.

Hadir dalam acara nobar Australia melawan Indonesia diantaranya Waketum DPP Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah; Waketum DPP Perindo, Manik Marganamahendra; dan Ketua DPW Partai Perindo Jakarta, Effendi Syahputra.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/45/3191737//elkan_baggott-oSBt_large.jpg
Elkan Baggott Kesulitan Tembus Skuad Utama Ipswich Town, Siap-Siap Dipinjamkan Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191726//thom_haye-YoDq_large.jpg
PSSI Siap Gelar PSSI Awards 2026, Thom Haye hingga Legenda Timnas Indonesia Jadi Panelis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191717//patrick_kluivert_resmi_menjadi_kakek_di_hari_natal_2025_patrickkluivert9-haN7_large.jpg
Mantan Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert Resmi Jadi Kakek di Hari Natal 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191686//justin_hubner_resmi_lamar_jennifer_coppen-a7zh_large.jpg
Resmi! Bintang Timnas Indonesia Justin Hubner Lamar Jennifer Coppen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191661//jay_idzes_bersama_mees_hilgers-i759_large.jpg
Perbandingan Nilai Pasar Jay Idzes dan Mees Hilgers: Satu Meroket ke Puncak, Satu Lagi Terjun Bebas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/47/3191609//harga_pasaran_kapten_timnas_indonesia_jay_idzes_meroket_hingga_melewati_nilai_satu_skuad_timnas_malaysia-kzxF_large.jpg
Harga Pasaran Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Meroket, Lebih Mahal dari Skuad Timnas Malaysia!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement