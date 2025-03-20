Cepat Tanggap Bencana, Partai Perindo Banten Turun Tangan Bantu Korban Banjir di Pandarincang Serang

SERANG – Cepat tanggap, Partai Perindo turun tangan membantu korban banjir di Desa Citasuk, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten. Tak hanya bantuan makanan siap santap, alat kebersihan, dan perlengkapan salat, para kader dan pengurus partai yang dikenal sebagai Partai Kita ini ikut membersihkan rumah-rumah warga yang dipenuhi lumpur tebal.

Plt Ketua DPW Partai Perindo Banten Agus Taufiq mengatakan, kehadirannya bersama jajaran pengurus DPP Partai Perindo, DPD Partai Perindo Kabupaten Serang, dan organisasi sayap Pemuda Perindo merupakan bentuk kepedulian, sekaligus menegaskan solidaritas kepada masyarakat yang terdampak bencana.

"Kita menginginkan ini menjadi momen untuk kita bersolidaritas kepada warga di sini. Silaturahim dan juga berbuat baik kepada warga di sini, di momen Ramadan," ujarnya di lokasi bencana, Rabu (19/3/2025).

Pria yang juga menjabat Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Pengentasan Kemiskinan DPP Partai Perindo ini menegaskan, partai yang didirikan pada 8 Oktober 2014 tersebut akan selalu hadir di tengah masyarakat dan menjadi garda terdepan dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

"Ini kami juga menyampaikan salam dari Mbak Ketum Angela Tanoesoedibjo, bahwa Partai Perindo selalu hadir untuk masyarakat di mana pun membutuhkan," tuturnya.