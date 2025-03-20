Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Sita 24 Aset terkait Kasus LPEI, Nilainya Rp882,5 Miliar

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 20 Maret 2025 |23:34 WIB
KPK Sita 24 Aset terkait Kasus LPEI, Nilainya Rp882,5 Miliar
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah melakukan penyitaan terhadap 24 aset terkait kasus dugaan korupsi fasilitas kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). 

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu menyatakan, puluhan aset tersebut atas nama perushaan yang terafiliasi dengan tersangka. 

"Sebanyak 22 aset (yang disita) di Jabodetabek serta dua aset di Surabaya," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (20/3/2025).

"Terhadap ke-24 aset tersebut telah dilakukan penilaian berdasarkan ZNT (zona nilai tanah)  senilai Rp. 882.546.180.000," sambungnya. 

Dalam perkara ini, KPK telah menahan tiga tersangka. Dua orang yang dimaksud dari pihak debitur, yakni Jimmy Masrin (JM) dan Susy Mira Dewisugiarta (SMD). 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
korupsi LPEI KPK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191741//kpk-eVdi_large.jpg
Usut Kasus BJB, KPK Deteksi Aset Ridwan Kamil yang Tak Tercantum di LHKPN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191724//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-HVWD_large.jpg
KPK Geledah Rumah Penyuap Bupati Bekasi, Sita Dokumen dan Flashdisk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191719//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-VePG_large.jpg
KPK Izinkan 12 Tahanan Ikuti Ibadah Natal di Rutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191681//prabowo-ML9k_large.jpg
Prabowo Siap Mati untuk Rakyat demi Lindungi Kekayaan Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191643//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-3amT_large.jpg
KPK Geledah Rumah dan Kantor Kajari HSU Terkait Kasus Pemerasan, Sita Barang Bukti dan Dokumen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191534//penyidik_kpk_di_rumah_bupati_bekasi_ade_kuswara-FtbC_large.jpg
KPK Sita Toyota Land Cruiser dari Rumah Bupati Bekasi Ade Kuswara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement