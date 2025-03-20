Kantornya Dapat Teror Kepala Babi, Tempo Koordinasi dengan Koalisi Kebebasan Pers

JAKARTA - Kantor berita Tempo yang ada di kawasan Jakarta mendapatkan dugaan teror berupa pengiriman paket berisi kepala babi. Saat ini, Tempo tengah berkoordinasi dengan Koalisi Kebebasan Pers guna menentukan langkah selanjutnya.

"Kami masih koordinasi dengan koalisi kebebasan pers tuk menentukan langkah selanjutnya," ujar Wapemred Tempo, Bagja Hidayat saat dikonfirmasi, Kamis (20/3/2025).

Menurutnya, paket berisi kepala babi itu ditujukan pada salah seorang wartawan Tempo bernama Francisca Christy Rosana tanpa ada nama pengirimnya. Tempo pun telah menerapkan SOP penanganan atas peristiwa itu, termasuk SOP pengamanan terhadap Fransisca guna mengantisipasi hal tak diinginkan.

"Enggak (sedang liputan isu sensitif) sih normal saja, kemarin kan liputan banjir, hari ini liputan Revisi UU TNI, semua media (juga meliput persoalan itu), tak ada yang spesial," tuturnya.

Sementara itu, Pemred Tempo, Setri Yasra menjelaskan, kiriman paket berisi kepala babi tersebut dinilai sebagai bentuk teror terhadap kebebasan pers. "Kami sedang menyiapkan langkah-langkah selanjutnya sebagai respons atas kejadian ini," katanya.