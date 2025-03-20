Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cegah Karhulta, Menhut Raja Juli Ingatkan Ketersediaan Air hingga Modifikasi Cuaca  

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 20 Maret 2025 |22:59 WIB
Cegah Karhulta, Menhut Raja Juli Ingatkan Ketersediaan Air hingga Modifikasi Cuaca  
Cegah Karhulta, Menhut Raja Juli Ingatkan Ketersediaan Air hingga Modifikasi Cuaca  
A
A
A

JAKARTA-  Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni saat melakukan apel siaga Karhulta di Daops Menggala Agni, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis (20/3/2025). Dia mengingatkan upaya untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhulta).

"Saya kumpulkan sekitar 5 ratus orang dari Manggala Agni, dari Polhut, Masyarakat Peduli Api, BPBD. Intinya kita mencoba mengantisipasi, lebih baik mencegah dari pada mengobati," kata Menhut Raja Antoni.

Dia mengatakan, terdapat beberapa hal yang perlu disiapkan untuk mencegah terjadinya Kathutla, salah satunya dengan kembali mengisi atau mengecek ketersediaan air.

"Mumpung masih hujan, penuhi sumur-sumur, kolam-kolam, embung danau yang ada untuk menjadi sumber air nanti, meskipun kita punya teknologi secanggih apapun, kalau airnya nggak ada kan nggak bisa, sekat kanal itu menjadi penting," ujarnya.

Selain itu, kata dia, modifikasi cuaca juga disebut akan dilakukan tidak lagi di musim panas melainkan pada masa transisi.

"Patroli secara rutin perlu dilakukan, modifikasi cuaca juga kemaren diputuskan tidak pada musim panas tapi di transisi, ketika gambutnya masih basah, ditambah airnya lagi supaya nanti potensi kebakarannya tidak besar," tuturnya.

Dia mengatakan berdasarkan data Karhutla dari tahun-tahun sebelumnya mengalami penurunan. Ia menilai dengan kolaborasi bersama semua pihak maka Karhutla pada tahun ini dapat kembali berkurang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190114//prabowo_subianto-mrGR_large.jpg
Prabowo ke Menhut Raja Juli: Jangan Ragu, yang Melanggar Cabut Izinnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190117//prabowo-ZKsF_large.jpg
Prabowo Perintahkan Menhut Evaluasi Total Tata Kelola Hutan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188511//menteri_kehutanan_raja_juli_antoni-AyNw_large.jpg
Banjir dan Longsor di Sumatera, 7 Subyek Hukum Kini Disegel Kemenhut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/65/3188076//raja_juli-CnWp_large.jpg
Riwayat Pendidikan Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan yang Sebut Dirinya Tak Pernah Terbitkan Izin Penebangan Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188015//pemerintah-MdhU_large.jpg
Menhut Bentuk Tim soal Kayu Gelondongan di Banjir Sumatera, IMM: Cegah Bencana Terulang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187895//pemerintah-mFaS_large.jpg
Bencana di Sumatera, Menhut Raja Juli: Saya Siap Dievaluasi, Kekuasaan Hanya Milik Allah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement