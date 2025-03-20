Nobar Indonesia Vs Australia Bareng Perindo, Suporter Wanita Harap Timnas Lebih Tingkatkan Permainan

JAKARTA - Hasil negatif diraih Timnas Indonesia kala bertemu Australia dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C di Sydney Football Stadium, Kamis (20/3/2025). Indonesia harus mengakui keunggulan The Socceroos (julukan Australia) dengan skor akhir 5-1.

Menanggapi hal itu, suporter wanita milenial, Dinda berharap di sisa pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Indonesia meningkatkan level permainannya.

"Hasilnya nggak sesuai harapan ya karena kalah, mungkin ke depannya Timnas Indonesia mainnya bisa lebih ditingkatkan lagi. Jarak antar pemain juga jauh-jauh berbeda dengan Australia yang bermain rapih dalam bertahan," ucap Dinda.