Gunung Api Lewotobi Laki-Laki Meletus Hebat Malam Ini

JAKARTA - Gunung Lewotobi Laki-laki Kabupaten Folres Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur mengamali erupsi pada Kamis, 20 Maret 2025, pukul 22:56 WITA, dengan tinggi Letusan mencapai 8.000 meter di atas puncak, atau 9584 m di atas permukaan laut.

"Kolom abu teramati berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal ke arah barat daya dan barat," seperti dikutip situs resmi magma.esdm.go.id, Kamis (20/3/2025).

Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 47.6 mm dan durasi 669 detik. Untuk itu, masyarakat maupun pengunjung di sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki dan diimbau untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 7 Km.

"Menjauh dari pusat erupsi G. Lewotobi Laki-laki dan sektoral Barat Daya - Utara - Timur Laut sejauh 8 Km," katanya.