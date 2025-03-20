Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemotor Kecelakaan di Cibinong, 1 Orang Tewas

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 20 Maret 2025 |02:02 WIB
Pemotor Kecelakaan di Cibinong, 1 Orang Tewas
Ilustrasi kecelakaan (Foto: Dok)
BOGOR - Pemotor mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Tegar Beriman, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Satu orang dilaporkan meninggal dunia dalam kejadian ini.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan mengatakan kecelakaan terjadi sekira pukul 08.10 WIB. Awalnya, motor Honda Vario yang dikendarai oleh I berboncengan dengan M melaju dari arah Simpang CCM menuju Simpang PDAM.

"Di TKP, diduga (pengendara) tidak konsentrasi," kata Ferdhyan dalam keterangannya, Rabu (19/3/2025).

Alhasil, pemotor hilang kendali hingga akhirnya menabrak pembatas jalan. Dalam kejadian ini, pengendara motor dan penumpangnya terpental.

"Sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal," jelasnya.

Akibatnya, pengendara motor I meninggal dunia di lokasi kejadian karena mengalami luka di kepala. Sementara penumpangnya M, selamat tetapi mengalami luka lecet di wajah, tangan dan kaki kiri.

"Korban dibawa ke RSUD Cibinong," pungkasnya.
 

(Arief Setyadi )

      
