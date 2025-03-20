Kecelakaan di Kawasan Pondok Indah Jaksel, Pemotor Dikabarkan Tewas

Kecelakaan pemotor di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan (Foto: Ist)

JAKARTA - Pengendara motor tewas usai mengalami kecelakaan lalu lintas (lakalantas) di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret 2025.

Berdasarkan unggahan video di Instagram @seputar_jaksel, terlihat bahwa seseorang dan motornya sudah tergeletak di tengah jalan.

"Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan seorang pengendara sepeda motor di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu 19 Maret 2025 sekitar pukul 18.00 WIB," bunyi keterangan unggahan tersebut, dilihat Rabu (19/3/2025) malam.

Berdasarkan hasil rekaman video amatir warga nampak korban berada di tengah jalan raya Pondok Indah dengan kondisi bersimbah darah di tempat kejadian perkara (TKP).

"Dan korban ditemukan di lokasi kejadian sudah tidak bernyawa," tulisnya.

Kemudian, jenazah korban langsung dievakuasi dan di masukan ke dalam kantong jenazah berwarna oranye. "Belum diketahui secara pasti penyebab dari kecelakaan, Kasus peristiwa kecelakaan sudah ditangani pihak kepolisian," katanya.

(Arief Setyadi )