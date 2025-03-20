Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penanganan Banjir dan Sampah di Bekasi Tak Bisa Instan

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 20 Maret 2025 |06:18 WIB
Penanganan Banjir dan Sampah di Bekasi Tak Bisa Instan
Penanganan Banjir dan Sampah di Bekasi Tak Bisa Instan (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI, Suharyanto mengatakan, bahwa upaya penanganan banjir dan pengelolaan sampah terutama di Bekasi, memerlukan kolaborasi semua pihak serta solusi jangka panjang.

Hal itu diungkap Suharyanto saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam kunjungan kerja ke Kota Bekasi.

"Penanganan banjir ini tidak bisa instan. Perlu kerja sama lintas sektor agar permasalahan ini dapat ditangani secara komprehensif. Pemerintah terus berupaya mencari solusi terbaik agar kondisi di Bekasi semakin membaik," ujar Suharyanto kepada wartawan, Rabu 19 Maret 2025.
 

Pada saat kunjungan, Kepala BNPB beserta rombongan juga menyerahkan secara simbolis bantuan berupa sembako, sarung dan mukena bagi warga terdampak banjir di perumahan Villa Jatirasa, Kota Bekasi. 

Selanjutnya, rombongan bergerak menuju Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kecamatan Bantargebang. Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau pengelolaan sampah di lokasi tersebut, yang berperan penting dalam mitigasi banjir dan pengurangan dampak lingkungan. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Banjir Bekasi BNPB Banjir
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191367//rsud_aceh_tamiang-zTsb_large.jpg
RSUD di 18 Kabupaten/Kota di Aceh Mulai Beroperasi Usai Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191332//bnpb-O3tK_large.jpg
Update Korban Bencana Sumatera: 1.106 Jiwa Meninggal, 175 Orang Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191324//pembangkit_listrik-gmLU_large.jpg
Listrik Aceh Kembali Menyala, Pemulihan Pascabencana Terus Dipercepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191109//bnpb_pastikan_operasi_sar_cari_korban_bencana_di_sumatera_terus_berlanjut-BIa6_large.jpg
BNPB Pastikan Operasi SAR Cari Korban Bencana di Sumatera Terus Berlanjut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191087//mobil_tangki_distribusikan_air_bersih_ke_masyarakat_tapanuli_tengah-EoHZ_large.jpg
Sistem Perairan di Tapanuli Tengah Terdampak Banjir, 7 Mobil Tangki Distribusikan Air Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/629/3191076//banjir-NMoe_large.jpg
Trauma Healing Diprioritaskan untuk Perempuan dan Anak Korban Banjir Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement