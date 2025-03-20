Penanganan Banjir dan Sampah di Bekasi Tak Bisa Instan

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI, Suharyanto mengatakan, bahwa upaya penanganan banjir dan pengelolaan sampah terutama di Bekasi, memerlukan kolaborasi semua pihak serta solusi jangka panjang.

Hal itu diungkap Suharyanto saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam kunjungan kerja ke Kota Bekasi.

"Penanganan banjir ini tidak bisa instan. Perlu kerja sama lintas sektor agar permasalahan ini dapat ditangani secara komprehensif. Pemerintah terus berupaya mencari solusi terbaik agar kondisi di Bekasi semakin membaik," ujar Suharyanto kepada wartawan, Rabu 19 Maret 2025.



Pada saat kunjungan, Kepala BNPB beserta rombongan juga menyerahkan secara simbolis bantuan berupa sembako, sarung dan mukena bagi warga terdampak banjir di perumahan Villa Jatirasa, Kota Bekasi.

Selanjutnya, rombongan bergerak menuju Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kecamatan Bantargebang. Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau pengelolaan sampah di lokasi tersebut, yang berperan penting dalam mitigasi banjir dan pengurangan dampak lingkungan.