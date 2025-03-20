Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Suasana Depan Gedung DPR Jelang Pengesahan RUU TNI

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 20 Maret 2025 |09:41 WIB
Suasana Depan Gedung DPR Jelang Pengesahan RUU TNI
Suasana Depan Gedung DPR Jelang Pengesahan RUU TNI (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Suasana di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat masih terpantau sepi jeang pengesahan revisi Undang-undang (RUU) TNI yang diagendakan dilakukan pada Kamis (20/3/2025).

Berdasarkan pantauan di lokasi pada pukul 09.00 WIB terlihat belum ada kelompok massa aksi yang berkumpul. Terlihat hanya ada beberapa awak media yang sudah menunggu kedatangan massa aksi.

Meski demikian, pihak kepolisian terlihat sudah mulai berjaga di sekitar Kompleks Parlemen kawasan Senayan. Polisi terlihat berjaga baik di Depan Gedung MPR RI, di depan pintu 10 kawasan Gelora Bung Karno (GBK).

Terlihat sejumlah kendaraan taktis terparkir di pinggir-pinggir ruas jalan. Polisi juga terlihat bersiaga di tempat titik massa aksi akan berkumpul.

Sementara itu, lalu lintas di Jalan Gatot Soebroto depan Gedung DPR RI terlihat ramai lancar. Belum ada kepadatan lalu lintas yang terjadi.

DPR RI berencana menggelar rapat paripurna pada hari ini. Salah satu agendanya ialah melakukan pengesahan terhadap revisi UU TNI.

Pengesahan revisi UU TNI dilakukan lantaran seluruh fraksi telah setuju draf itu dibawa ke tingkat II.

(Angkasa Yudhistira)

      
TNI DPR RI RUU TNI
