HOME NEWS MEGAPOLITAN

Memanas! Dua Kubu Massa Pro dan Kontra RUU TNI Saling Berhadapan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 20 Maret 2025 |11:31 WIB
Memanas! Dua Kubu Massa Pro dan Kontra RUU TNI Saling Berhadapan
Dua Kubu Massa Pro dan Kontra RUU TNI Saling Berhadapan/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Massa aksi unjuk rasa pengesahan revisi Undang-undang TNI mulai mendatangi kawasan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025) siang. Dua kubu kelompok masyarakat baik pendukung revisi dan kubu penolak terlihat hadir.

Massa aksi yang terlihat hadir lebih awal ialah pendukung revisi UU TNI. Menggunakan spanduk dan mobil komando massa aksi meminta agar DPR RI segera mengesahkan UU TNI.

"Aksi damai dalam rangka mendukung RUU TNI mendesak DPR RI dan pemerintah segera mengesahkan RUU TNI demi tegaknya kesatuan Republik Indonesia," tulis spanduk yang tersebar.

Sementara di tengah orasi dari pendukung revisi UU TNI, massa aksi dari kubu yang menolak pun turut berdatangan.

Mereka juga membawa spanduk ujaran untuk menolak revisi UU TNI lantaran mengkhawatirkan adanya perluasan kewenangan prajurit TNI pada kewenangan sipil.

 

Topik Artikel :
Demo UU TNI Revisi UU TNI RUU TNI
