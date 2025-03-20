Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kepala Sekolah dan Bendahara di Bekasi Jadi Tersangka Usai Gelapkan Dana BOS Rp651 Juta

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 20 Maret 2025 |19:31 WIB
Kepala Sekolah dan Bendahara di Bekasi Jadi Tersangka Usai Gelapkan Dana BOS Rp651 Juta
press conference kasus korupsi di sekolah Bekasi
A
A
A

BEKASI - Polres Metro Bekasi mengungkap dugaan tindak pidana penggelapan dana BOS sebesar Rp651 juta di lingkungan SDIT Atssurayya, Kabupaten Bekasi. Dua pelaku yang menjabat sebagai Kepala Sekolah dan Bendaharanya pun ditetapkan sebagai tersangka.

Adapun tersangkanya yakni Alwi Alatas selaku Kepala Sekolah SDIT Atssurayya dan Holisoh Nurul Hilda selaku Bendahara Sekolah. Kasus ini terungkap setelah yayasan melakukan audit keuangan yang menemukan adanya laporan fiktif dan dugaan penyelewengan dana BOS dari tahun 2014-2022.

"Alwi Alatas (Kepala Sekolah SDIT Atssurayya) dan Holisoh Nurul Hilda (Bendahara Sekolah), yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka," ucap Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Mustofa, Kamis (20/3/2025).

Mustofa menjelaskan modus operandi kedua tersangka meliputi laporan keuangan, mark up uang SPP hingga melakukan duplikasi pembayaran listrik dan internet yang dimiliki sekolah.

Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Mustofa menjelaskan bahwa tersangka Alwi Alatas selaku kepala sekolah diduga telah melakukan laporan fiktif terkait pertanggungjawaban dana BOS. Sementara itu, Holisoh Nurul Hilda masih melakukan penerimaan berbagai biaya sekolah meskipun sudah tidak lagi menjabat sebagai bendahara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Polres Bekasi korupsi Dana BOS
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191681//prabowo-ML9k_large.jpg
Prabowo Siap Mati untuk Rakyat demi Lindungi Kekayaan Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191362//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-aOG6_large.jpg
Kejagung Tetapkan Kepala Kejari Bangka Tengah Tersangka Korupsi, Terima Duit Rp840 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191347//wakil_ketua_kpk_fitroh_rohcahyanto-ICKG_large.jpg
Rapor KPK Sepanjang 2025: 11 OTT, 118 Tersangka hingga Pulihkan Aset Rp1,53 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/337/3191203//kejagung_lelang_4_lahan_pembobol_bank_bumd-78mL_large.jpg
Kejagung Lelang 4 Lahan Pembobol Bank BUMD Andi Winarto, Laku Rp5,4 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3191012//prabowo-ydKv_large.jpg
Prabowo: Jangan Mark-up Gila-gilaan, Hentikan Segala Bentuk Tipu-Menipu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190817//ott_kpk-BvZR_large.jpg
OTT di Kalsel, KPK: Kasus Pemerasan, Uang Ratusan Juta Disita
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement