Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Berkah Ramadhan, 8.500 Yatim dan Dhuafa di Jakarta Terima Santunan Rp1,7 Miliar

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 20 Maret 2025 |22:52 WIB
Berkah Ramadhan, 8.500 Yatim dan Dhuafa di Jakarta Terima Santunan Rp1,7 Miliar
Berkah Ramadhan, 8.500 Yatim dan Dhuafa di Jakarta Terima Santunan Rp1,7 Miliar
A
A
A

JAKARTA - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta sektor keuangan yakni Bank DKI berbagi berkah Ramadhan 1446 Hijriah/2025 dengan menyalurkan santunan sebesar Rp1,7 miliar ke 8.500 anak yatim dan dhuafa.

Direktur Keuangan dan Strategi Bank DKI, Romy Wijayanto mengatakan kegiatan ini merupakan wujud rasa syukur serta kepedulian yang membawa kebermanfaatan kepada masyarakat.

Terutama kelompok masyarakat yang membutuhkan. Seperti pemberian santunan kepada anak yatim piatu dan dhuafa serta bantuan pemberdayaan pelaku UMKM.

"Mengiringi rasa syukur kehadirat Allah Ta’ala, kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat bagi anak-anak yatim dan dhuafa serta membawa berkah bagi semua pihak yang terlibat,” kata Romy, Kamis (20/3/2025).

Secara simbolis santunan tersebut diserahkan Romy kepada perwakilan anak-anak dari 10 Yayasan Yatim Piatu atau Panti Asuhan yang tersebar di lima wilayah Jakarta, Rabu (19/3). Selain santunan kepada anak yatim dan dhuafa, Bank DKI juga menyalurkan bantuan pendidikan kepada 24 anak pensiunan karyawan Bank DKI.

Di samping itu, melalui program Bantuan Pensiunan Sejahtera (Probahtera), Bank DKI memberikan bantuan kepada sembilan pelaku UMKM pensiunan sebagai bentuk pemberdayaan UMKM dan penghargaan atas kontribusi yang telah diberikan kepada perusahaan.

Dalam kesempatan yang sama, Bank DKI juga memberikan apresiasi kepada lima marbot masjid dengan hadiah perjalanan ibadah umrah ke Tanah Suci. Lebih lanjut, Romy mengatakan pemberian hadiah umroh bagi marbot tersebut menjadi apresiasi atas pengabdian yang telah diberikan pada pelayanan rumah ibadah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/481/3130679//keseringan_skip_olahraga_pas_lebaran_yuk_simak_tips_berikut_ini-8yeW_large.jpg
Keseringan Skip Olahraga Pas Lebaran? Yuk Simak Tips Berikut Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/320/3130515//asdp-AiMs_large.jpg
ASDP Layani 5,82 Juta Penumpang dan 1,3 Juta Kendaraan Selama Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/320/3130235//penumpang_pesawat-uaLS_large.jpg
Efek Diskon Tiket, Jumlah Pemudik Naik Pesawat Naik hingga 5,6 Juta Penumpang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/612/3129184//menilik_15_kata_kata_unik_yang_ditulis_pemudik_saat_pulang_kampung-Rn9w_large.jpg
Menilik 15 Kata-Kata Unik yang Ditulis Pemudik saat Pulang Kampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/612/3129114//5_tips_belanja_bijak_setelah_lebaran_salah_satunya_tunda_implusif_buying-6dO9_large.jpg
5 Tips Belanja Bijak Setelah Lebaran, Salah Satunya Tunda Implusif Buying
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/481/3129107//5_cara_atur_pola_tidur_usai_libur_lebaran_biar_makin_fit-u5bI_large.jpg
5 Cara Atur Pola Tidur usai Libur Lebaran, Biar Makin Fit!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement