Berkah Ramadhan, 8.500 Yatim dan Dhuafa di Jakarta Terima Santunan Rp1,7 Miliar

JAKARTA - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta sektor keuangan yakni Bank DKI berbagi berkah Ramadhan 1446 Hijriah/2025 dengan menyalurkan santunan sebesar Rp1,7 miliar ke 8.500 anak yatim dan dhuafa.

Direktur Keuangan dan Strategi Bank DKI, Romy Wijayanto mengatakan kegiatan ini merupakan wujud rasa syukur serta kepedulian yang membawa kebermanfaatan kepada masyarakat.

Terutama kelompok masyarakat yang membutuhkan. Seperti pemberian santunan kepada anak yatim piatu dan dhuafa serta bantuan pemberdayaan pelaku UMKM.

"Mengiringi rasa syukur kehadirat Allah Ta’ala, kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat bagi anak-anak yatim dan dhuafa serta membawa berkah bagi semua pihak yang terlibat,” kata Romy, Kamis (20/3/2025).

Secara simbolis santunan tersebut diserahkan Romy kepada perwakilan anak-anak dari 10 Yayasan Yatim Piatu atau Panti Asuhan yang tersebar di lima wilayah Jakarta, Rabu (19/3). Selain santunan kepada anak yatim dan dhuafa, Bank DKI juga menyalurkan bantuan pendidikan kepada 24 anak pensiunan karyawan Bank DKI.

Di samping itu, melalui program Bantuan Pensiunan Sejahtera (Probahtera), Bank DKI memberikan bantuan kepada sembilan pelaku UMKM pensiunan sebagai bentuk pemberdayaan UMKM dan penghargaan atas kontribusi yang telah diberikan kepada perusahaan.

Dalam kesempatan yang sama, Bank DKI juga memberikan apresiasi kepada lima marbot masjid dengan hadiah perjalanan ibadah umrah ke Tanah Suci. Lebih lanjut, Romy mengatakan pemberian hadiah umroh bagi marbot tersebut menjadi apresiasi atas pengabdian yang telah diberikan pada pelayanan rumah ibadah.