HOME NEWS NASIONAL

Pemerintah Prancis Apresiasi Respons Cepat Polri Tangkap Pembegal Warganya di Sunda Kelapa

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |05:20 WIB
Pemerintah Prancis Apresiasi Respons Cepat Polri Tangkap Pembegal Warganya di Sunda Kelapa
Pemerintah Prancis apresiasi respons cepat Polri tangkap pembegal warganya di Sunda Kelapa (Foto: Puteranegara Batubara/Okezone)
JAKARTA - Atase Kepolisian Kedubes Prancis di Jakarta, Commandant De Police Chassot, memuji kerja Polri yakni Polres Pelabuhan Tanjung Priok, yang dinilai merespons cepat kasus begal yang menimpa warga Prancis dan anaknya di kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara (Jakut). Dia menekankan keamanan warganya menjadi hal penting bagi Pemerintah Prancis.

"Saya Commandant De Police Chassot Atase Prancis menyampaikan  Pemerintah Prancis mengucapkan terimakasih atas kerja luar biasa dari kepolisian basional Indonesia, khususnya Kepolisian Tanjung Priok atas upaya luar biasa mereka," kata Chassot saat konferensi pers di Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakut, Kamis (20/3/2025).

Chassot mengatakan kinerja yang optimal dan dedikasi diperlukan dalam pengungkapan sebuah kasus. Dia mengatakan Polres Tanjung Priok layak bangga dengan kinerja penyidik Satuan Reserse Kriminal-nya.

"Sebagai seorang perwira polisi dan mantan jaksa, saya sepenuhnya memahami besarnya kerja dan dedikasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus ini. Anda boleh bangga dengan kerja tim dan kerja anda," ucap Chassot di hadapan Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah Tobing dan Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP I Gusti Ngurah Putu Krisnha.

Chassot mengakui Polres Pelabuhan Tanjung Priok merespons baik laporan warganya.  "Anda juga berkomunikasi dengan korban dengan sangat baik. Kerja sama yang sangat baik. Keamanan warga negara Prancis merupakan masalah penting bagi kita," ungkap Chassot.

Dia berterima kasih dan mengapresiasi pengungkapan kasus ini. Dia mengatakan Prancis memprioritaskan hubungan yang baik dengan Pemerintah Indonesia.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih atas hal ini dan berterima kasih atas sambutan yang anda berikan kepadanya dan cara anda mendengarkannya. Memperkuat hubungan dengan Indonesia merupakan prioritas bagi otoritas Prancis. Indonesia merupakan pemain utama di panggung internasional, dan Prancis serta Indonesia adalah mitra strategis sebagai negara di kawasan Indo-Pasifik," tutur Chassot.

 

