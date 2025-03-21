Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus Dahsyat, Waspada Banjir Lahar!

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |06:28 WIB
Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus Dahsyat, Waspada Banjir Lahar!
Gunung Lewotobi Laki-Laki (Foto: Ist/Riana Rizkia)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Muhammad Wafid meminta masyarakat mewaspadai potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewotobi Laki-Laki.

Terutama, kata dia, jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi setelah peristiwa erupsi Gunumg Lewotobi Laki-laki pada Kamis, 20 Maret 2025, pukul 22.56 WITA.

"Terutama daerah Dulipali, Padang Pasir, Nobo, Klatanlo, Hokeng Jaya, Boru, Nawakote," kata Wafid, Kamis (20/3/2025).

Namun, Wafid meminta masyarakat agar tetap tenang dan mengikuti arahan Pemerintah Daerah (Pemda), serta tidak mempercayai isu-isu yang tidak jelas sumbernya. 

Terlebih, kata Wafid, Pemda terus berkoordinasi dengan Pos Pengamatan Gunung Lewotobi Laki-Laki di Desa Pululera, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau Pusat Vulkanologi, dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi di Bandung.

"Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi akan selalu berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Satlak PB setempat dalam memberikan informasi tentang kegiatan Gunung Lewotobi Laki-Laki," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
