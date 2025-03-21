Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kemenag Terbitkan Edaran Masjid Buka 24 Jam saat Mudik Lebaran 2025

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |07:04 WIB
Kemenag Terbitkan Edaran Masjid Buka 24 Jam saat Mudik Lebaran 2025
Dirjen Bimas Islam, Abu Rokhmad
A
A
A

JAKARTA– Kementerian Agama RI menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1446 H/2025 M. Salah satu poin edaran ini adalah imbauan kepada pengelola masjid dan musala di jalur mudik agar tetap beroperasi selama 24 jam.

Dirjen Bimas Islam, Abu Rokhmad, mengatakan, kebijakan ini bertujuan memberikan pelayanan optimal bagi para pemudik. Selain operasional nonstop, pengelola masjid juga diimbau menyediakan fasilitas pendukung seperti toilet bersih, area istirahat, serta air minum atau makanan ringan untuk takjil.

“Kami ingin memastikan masjid menjadi home base bagi pemudik yang membutuhkan tempat istirahat dan layanan ibadah selama perjalanan,” ujar Abu di Jakarta, dikutip, Jumat (21/3/2025).

Kemenag juga mengimbau pemasangan penanda lokasi masjid yang jelas agar mudah diakses pemudik. Peran masjid selama mudik harus lebih dari sekadar tempat ibadah, tetapi juga sebagai ruang pelayanan umat.

“Edaran ini mengingatkan kembali khittah masjid sebagai pusat pelayanan masyarakat, terutama bagi mereka yang sedang dalam perjalanan panjang,” ucapnya.

Kemenag juga meminta pengelola masjid dan para pemudik untuk bersama-sama menjaga kebersihan, kenyamanan, serta keamanan lingkungan masjid dan musala.

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
