Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usut Korupsi Pertamina, Kejagung Sudah Periksa 147 Saksi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |08:08 WIB
Usut Korupsi Pertamina, Kejagung Sudah Periksa 147 Saksi
Kejagung (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI masih menyelidiki kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina. Sejauh ini, penyidik sudah memeriksa sebanyak 147 terkait perkara tersebut.

Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar menyebutkan, dari 147 orang saksi yang diperiksa itu dari berbagai pihak. “Hingga saat ini sudah dilakukan pemeriksaan terhadap setidaknya 147 orang saksi dari berbagai pihak,” kata Harli dikutip Jumat (21/3/2025).

Tak hanya itu, 147 saksi itu di antaranya merupakan ahli dan 9 para tersangka yang sudah dilakukan penahanan. “Kemudian, ada 2 ahli dan tentu juga dilakukan pemeriksaan terhadap 9 yang sudah ditetapkan menjadi tersangka,” ujarnya.

Ia menambahkan, tim penyidik juga masih mendalami keterangan dari seluruh direksi di PT Pertamina Patra Niaga untuk mencari tersangka lainnya. “Penyidik tidak akan berhenti dalam rangka mengungkap bagaimana tindak pidana ini semakin terang,” ujarnya.

Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan sembilan orang tersangka yakni Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, SDS selaku Direktur Feed stock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional.

YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shiping, AP selaku VP Feed stock Management PT Kilang Pertamina International, MKAN selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa, ⁠DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan ⁠YRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Mera.

Selanjutnya, Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Pertamina Patra Niaga dan Edward Corne selaku VP Trading Operation Pertamina Patra Niaga.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187331/kerry-SH4v_large.jpg
Kerry Adrianto Bingung Didakwa Rugikan Negara di Kasus Tata Kelola Minyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180253/budi-4B5K_large.jpg
KPK Duga Ada Pengadaan 23 Ribu Mesin EDC di Kasus Korupsi Digitalisasi SPBU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179765/kejagung-rTiL_large.jpg
Karen Agustiawan Dicecar Terkait Keterlibatan Anak Riza Chalid, Jawabannya Tak Terduga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179627/kejagung-0Ukr_large.jpg
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Akui Kenal Anak Riza Chalid Kerry Adrianto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178874/patra_niaga-BLvM_large.jpg
Jaksa Minta Hakim Abaikan Eksepsi Mantan Dirut Pertamina Patra Niaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177191/kejagung-1eVX_large.jpg
Jaksa Ungkap Tiga Korporasi Diuntungkan di Kasus Korupsi BBM
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement