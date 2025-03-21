Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tiba di Ruang Sidang, Hasto Siap Bacakan Nota Keberatan

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |09:35 WIB
Tiba di Ruang Sidang, Hasto Siap Bacakan Nota Keberatan
Hasto Kristiyanto tiba di ruang sidang Pengadilan Tipikor (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto tiba di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.  Ia memasuki ruang sidang untuk menghadiri sidang dengan agenda pembacaan nota keberatan atau eksepsi. 

Pantauan di lokasi, Hasto tiba di ruang Hatta Ali sekira pukul 09.10 WIB dengan mengenakan kemeja putih dibalut dengan jas hitam. 

Setibanya di ruang sidang, pendukung Hasto yang sudah menunggu langsung menyambutnya dengan meneriakkan merdeka. Hingga berita ini ditulis, Hasto sedang membacakan eksepsinya. 

Pendukung Hasto di Ruang Sidang Kenakan Rompi Oranye

Ruang sidang Hatta Ali dipenuhi pendukung Hasto. Pada pukul 09.52 WIB kursi pengunjung ruang sidang sudah dipenuhi simpatisan Sekjen PDIP.  Bukan hanya sekadar hadir di ruang sidang, mereka juga mengenakan pakaian yang se-ragam berupa rompi oranye. 

Di belakang rompi tersebut, tertulis Hasti tahanan politik. Setidaknya, terdapat 17 pendukung Hasto yang mengenakan rompi oranye di dalam ruang sidang. Bukan hanya di dalam, pendukung Hasto yang mengenakan rompi oranye juga terlihat di luar ruang sidang. 

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
