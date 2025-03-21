Peringati Nuzulul Quran, Gubernur Lemhannas Tekankan Pentingnya Jaga Etika Kebangsaan

JAKARTA - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Ace Hasan Syadzily memimpin peringatan Nuzulul Quran di Masjid Sudirman Lemhannas RI pada Kamis 20 Maret 2025. Peringatan ini harus dijadikan momentum untuk mempelajari dan mengambil banyak inspirasi dari Alquran sebagai pedoman hidup.

"Momen ini kita jadikan bagian dari pelayanan kita untuk terus memaknai Ramadhan, bulan yang sangat mulia bagi umat Islam. Kewajiban kita adalah memperingati Nuzulul Quran untuk mempelajari dan mengambil banyak inspirasi dari Alquran sebagai pedoman hidup," ujar Ace dalam keterangannya.

Acara tersebut diisi dengan pemberian tali asih kepada 110 orang dari kalangan dhuafa di bawah naungan Yayasan Al-Kamilah, Serua Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Santunan tersebut wujud kepedulian sosial sekaligus refleksi nilai-nilai ketuhanan di bulan suci Ramadhan.

Ace pun menyampaikan, terima kasih kepada pengurus senat serta seluruh peserta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan ke-68 yang telah menginisiasi kegiatan santunan tersebut. Ia pun menekankan pentingnya pembelajaran dari kisah-kisah dalam Alquran tentang kaum yang dibinasakan Allah SWT akibat kesombongan dan kerusakan di muka bumi.

Ia mencontohkan kaum ‘Aad, Tsamud, dan Firaun yang memiliki peradaban maju. Namun, lupa pada Tuhannya sehingga mendapat azab yang pedih. "Kita harus menjaga etika kebangsaan dan memerhatikan aspek ketahanan bangsa agar tidak mengalami nasib serupa," ujarnya.