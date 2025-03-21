Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peringati Nuzulul Quran, Gubernur Lemhannas Tekankan Pentingnya Jaga Etika Kebangsaan

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |10:21 WIB
Peringati Nuzulul Quran, Gubernur Lemhannas Tekankan Pentingnya Jaga Etika Kebangsaan
Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily tekankan pentingnya jaga etika kebangsaan (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Ace Hasan Syadzily memimpin peringatan Nuzulul Quran di Masjid Sudirman Lemhannas RI pada Kamis 20 Maret 2025. Peringatan ini harus dijadikan momentum untuk mempelajari dan mengambil banyak inspirasi dari Alquran sebagai pedoman hidup.

"Momen ini kita jadikan bagian dari pelayanan kita untuk terus memaknai Ramadhan, bulan yang sangat mulia bagi umat Islam. Kewajiban kita adalah memperingati Nuzulul Quran untuk mempelajari dan mengambil banyak inspirasi dari Alquran sebagai pedoman hidup," ujar Ace dalam keterangannya.

Acara tersebut diisi dengan pemberian tali asih kepada 110 orang dari kalangan dhuafa di bawah naungan Yayasan Al-Kamilah, Serua Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Santunan tersebut wujud kepedulian sosial sekaligus refleksi nilai-nilai ketuhanan di bulan suci Ramadhan.

Ace pun menyampaikan, terima kasih kepada pengurus senat serta seluruh peserta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan ke-68 yang telah menginisiasi kegiatan santunan tersebut. Ia pun menekankan pentingnya pembelajaran dari kisah-kisah dalam Alquran tentang kaum yang dibinasakan Allah SWT akibat kesombongan dan kerusakan di muka bumi.

Ia mencontohkan kaum ‘Aad, Tsamud, dan Firaun yang memiliki peradaban maju. Namun, lupa pada Tuhannya sehingga mendapat azab yang pedih. "Kita harus menjaga etika kebangsaan dan memerhatikan aspek ketahanan bangsa agar tidak mengalami nasib serupa," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Nuzulul Quran Lemhannas Ramadhan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/525/3126290/jalan_layang-rCk1_large.jpg
Jalan Layang di Cirebon Disulap Jadi Pasar Takjil Dadakan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/18/3124566/ramadhan-z3NV_large.jpg
Pesantren 1.000 Cahaya Ramadhan: Menyambung Doa, Menyeka Gundah Bersama Warga Suriah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/1/3122866/ramadhan-nSgc_large.jpg
Besok, Ustadz Taufiqurrahman hingga Syakir Daulay Bakal Isi Acara RCTI+ Supershow Ramadan di Kota Wisata Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/1/3122845/supershow_ramadhan-URGC_large.jpg
RCTI+ Supershow Ramadan Gelar Lomba Da'i Cilik, Warga: Bagus, Asah Anak Syiarkan Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/338/3120102/polda_metro_jaya-crUo_large.jpg
Awas! Polisi Larang Konvoi, Main Petasan dan Balap Liar Selama Ramadhan, Jika Melanggar Ini Akibatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/340/3120097/kapolda_riau_irjen_mohammad_iqbal-WDtN_large.jpeg
Jaga Kenyamanan Umat Berpuasa, Kapolda Riau Gelar Program Tertib Ramadhan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement