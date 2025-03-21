Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sidang Eksepsi, Hasto Sebut Jokowi hingga Didatangi Pejabat Negara untuk Mundur atau Ditangkap

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |13:58 WIB
Sidang Eksepsi, Hasto Sebut Jokowi hingga Didatangi Pejabat Negara untuk Mundur atau Ditangkap
Sidang eksepsi Hasto Kristiyanto (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengaku sering mendapat tekanan menjelang dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu ia sampaikan dalam nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (21/3/2025). 

Menurutnya, tekanan tersebut lantaran dirinya kerap kali menyampaikan sikap PDIP atas peristiwa atau dinamika politik yang terjadi, salah satunya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Hasto melanjutkan, tekanan semakin meningkat usai dirinya bersama Connie Rahakundini tampil di Podcats Akbar Faizal Uncensored. 

"Terlebih pada periode 4-15 Desember 2024 menjelang pemecatan Bapak Jokowi oleh DPP PDI Perjuangan setelah mendapat laporan dari Badan Kehormatan Partai," kata Hasto membacakan eksepsinya. 

Hasto menjelaskan, dalam kurun waktu itu ia ditemui seseorang yang yang mengaku sebagai pejabat negara. Orang tersebut meminta Hasto membatalkan pemecatan. 

"Ada utusan yang mengaku dari pejabat negara, yang meminta agar saya mundur, tidak boleh melakukan pemecatan, atau saya akan ditersangkakan dan ditangkap," ujarnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159676/andi-GV8P_large.jpg
PN Jakpus Belum Terima Salinan Keppres Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159674/kpk-YRzO_large.jpg
Hasto Dapat Amnesti, KPK: Tidak Jadi Hiatus Pemberantasan Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159672/hasto-2Row_large.jpg
Istana soal Keppres Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto: Tunggu Saja!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159668/hasto-QGL5_large.jpg
Senyum dan Lambaian Hasto Kristiyanto Saat Kembali ke Rutan KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159642/kpk-XHu9_large.jpg
KPK Bakal Keluarkan Hasto dari Rutan Usai Terima Surat Amnesti 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159639/budi-W2ur_large.jpg
KPK: Hasto Keluar dari Rutan Kenakan Rompi Oranye untuk Berobat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement