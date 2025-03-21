Hasto Ungkap Ada Operasi 5M dalam Penanganan Kasusnya, Apa Itu?

JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menyampaikan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu poinnya, ia mengungkapkan adanya operasi 5M dalam penanganan kasusnya yang dialami stafnya, Kusnadi.

"Apa yang terjadi dengan saudara Kusnadi ini saya sebut sebagai operasi 5M yang merupakan singkatan dari (menyamar, membohongi, mengintimidasi, merampas dan mengintrogasi)," kata Hasto di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Menurutnya, hal itu dilakukan agar tim penyidik KPK menyita barang milik Kusnadi. Penyitaan tersebut dilakukan saat Hasto diperiksa di Gedung Merah Putih KPK saat dirinya masih menjadi saksi.

Sementara itu, Hasto menyebutkan, dirinya yang dipanggil Lembaga Antirasuah malah didiamkan di ruang pemeriksaan. Sementara itu, penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti menyita barang milik Kusnadi.

"Pada saat saya diperiksa KPK pada tanggal 10 Juni 2024, ternyata pemeriksaan saya hanya sebagai kedok, tujuannya sebenarnya adalah untuk merampas paksa barang-barang saudara Kusnadi yang dilakukan secara melawan hukum," ujarnya.

"Pada saat bersamaan, penyidik KPK Saudara Rossa Purbo Bekti justru melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menyamar, membohongi Kusnadi, mengintimidasi, merampas barang yang dibawa Kusnadi, dan menginterogasi/memeriksa selama hampir tiga jam tanpa adanya surat panggilan," sambungnya.