HOME NEWS NASIONAL

Hasto Minta Kader PDIP Tetap Loyal ke Megawati

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |14:20 WIB
Hasto Minta Kader PDIP Tetap Loyal ke Megawati
Hasto Minta Kader PDIP Tetap Loyal ke Megawati (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto berpesan kepada seluruh kader partai berlambang banteng moncong putih itu untuk tetap loyal ke Megawati Soekarnoputri.

Hal itu ia sampaikan di jeda sidang pembacaan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) dan perintangan penyidikannya.

"Seluruh akar rumpur partai, anak ranting ranting PAC, DPC, tetap tenang, terus bersemangat, berikan dukungan loyalitas tertinggi kepada ketua umum kita, Ibu Megawati Soekarnoputri di dalam mengabdi kepada bangsa dan negara dan menjalankan tugas-tugas Internasionalnya," kata Hasto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (21/3/2025). 

Dalam kesempatan tersebut, Hasto mengklaim nota keberatan yang ia bacakan hasil tulis tangan sendiri. Eksepsi itu ia tulis dari dalam rumah tahanan. 

"Ada 27 lembar yang ketika diterjemahkan di dalam buku ini menjadi 20 lembar. Ini menunjukan suatu spirit yang bekerja untuk menegakan keadilan dan di dalam perspektif ideologis dan historis tadi saya sampaikan bahwa ini keadilan itu merupakan suatu cita-cita dari seluruh anak bangsa yang merindukan kemerdekaan, yang menjadi suatu semangat mengapa para pahlawan bangsa berjuang, mengapa para pahlwan ini berjuang karena untuk mendapatkan keadilan," tuturnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
