INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

IJTI Kecam Keras Aksi Teror Kepala Babi ke Jurnalis: Perbuatan Barbar!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |14:43 WIB
IJTI Kecam Keras Aksi Teror Kepala Babi ke Jurnalis: Perbuatan Barbar!
Teror Kepala Babi
JAKARTA – Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mengecam keras aksi teror berupa kiriman kepala babi yang ditujukan kepada wartawan Tempo, Francisca Christy Rosana.

Tindakan tersebut merupakan bentuk intimidasi yang tidak hanya mengancam keselamatan jurnalis, tetapi juga mencederai kebebasan pers di Indonesia.

IJTI menilai bahwa aksi ini adalah perbuatan barbar yang bertujuan menebar ketakutan di kalangan insan pers. Kebebasan pers merupakan pilar utama demokrasi, dan segala bentuk teror terhadap jurnalis adalah ancaman serius terhadap kebebasan berekspresi di negeri ini.

Ketua Umum IJTI, Herik Kurniawan mengungkapkan pihaknya mengecam keras aksi teror ini sebagai tindakan biadab yang mengancam kemerdekaan pers dan demokrasi di Indonesia.

"Kami mendesak aparat kepolisian untuk segera mengusut tuntas, menangkap, dan menindak tegas pelaku teror agar kejadian serupa tidak terulang," kata Herik dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone, Jumat (21/3/2025).

