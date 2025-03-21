Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Heboh Teror Kepala Babi, Ternyata 24% Jurnalis Pernah Dapat Intimidasi

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |14:54 WIB
Heboh Teror Kepala Babi, Ternyata 24% Jurnalis Pernah Dapat Intimidasi
Ilustrasi




JAKARTA - Konsorsium Jurnalisme Aman yang terdiri dari tiga organisasi–Yayasan Tifa, HRWG, dan PPMN–mengecam aksi teror terhadap media  Tempo lewat pengiriman paket berisi kepala babi yang ditujukan kepada jurnalis Tempo  Francisca Christy Rosana (Cica) pada  Rabu, 20 Maret 2025.  

Cica adalah salah satu host siniar “Bocor Alus Politik”. Paket tersebut baru ia buka pada Kamis sore, 20 Maret 2025.  Sebelumnya, host “Bocor Alus Politik” lainnya, Hussein Abri Dongoran, juga mengalami intimidasi yang diduga terkait dengan pekerjaan jurnalistik  yang ia lakukan. 
Hussein mengalami dua kali perusakan kendaraan oleh orang tak dikenal, masing-masing terjadi pada Agustus dan September 2024.

Kasus ini menunjukkan pola ancaman yang berulang terhadap jurnalis dan media yang menjalankan tugas jurnalistiknya secara kritis, terutama terhadap pejabat publik atau tokoh politik tertentu. 

Temuan Indeks Keselamatan Jurnalis yang dilakukan oleh Yayasan TIFA bersama Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) dan Human Rights Working Group (HRWG) dalam Konsorsium Jurnalisme Aman menggandeng mitra riset Populix terhadap 760 jurnalis di Indonesia sepanjang 2024 menunjukkan bahwa masih terdapat jurnalis yang mengalami kekerasan di masa transisi pemerintahan. Bentuk kekerasan tersebut di antaranya:

- 24% jurnalis mengalami teror dan intimidasi,

- 23% mengalami ancaman langsung,

- 26% mengalami pelarangan pemberitaan,

- 44% mengalami pelarangan liputan.

Teror terhadap Tempo menambah daftar panjang tindakan kekerasan dan ancaman terhadap jurnalis di Indonesia. 

 


