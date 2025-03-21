Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Foto-Foto Bus Jamaah Umroh Indonesia Terbakar di Arab Saudi Tewaskan 6 Orang

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |15:16 WIB
Bus jamaah umroh terbakar menewaskan 6 orang WNI (Foto : Kemlu)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) merilis foto kondisi bus yang dinaiki jamaah umroh Indonesia usai mengalami kecelakaan dan terbakar di Wadi Qudeid, (Madinah-Mecca Road) berjarak sekitar 150 km dari Kota Jeddah, pada Kamis, 20 Maret 2025 pukul 13.30 Waktu Setempat atau 17.30 WIB.

Sebelumnya, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Judha Nugraha melaporkan dari informasi sementara, bus mengalami tabrakan yang menyebabkan bus terbalik dan terbakar.

Bus jamaah umroh terbakar menewaskan 6 orang WNI (Foto : kemlu)

Judha mengungkapkan bahwa Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah telah mengirimkan tim untuk memastikan kondisi korban.

"KJRI Jeddah segera mengirimkan Tim Pelindungan WNI ke lokasi dan berkoordinasi dengan otoritas setempat, Rumah Sakit, Tour Leader, Perwakilan Kementerian Haji, Muassasah dan Perusahaan Bus serta memastikan kondisi korban," kata Judha dalam keterangannya, Jumat (21/3/2025).

Dari informasi awal, total 20 WNI menjadi korban dalam kecelakaan ini. Enam di antaranya dinyatakan meninggal dunia, sementara 14 lainnya mengalami luka-luka dan telah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit Arab Saudi.

"Total WNI jamaah umroh menjadi korban dalam kecelakaan adalah 20 orang. 6 di antaranya meninggal dunia dan sisanya luka-luka. Korban luka telah mendapatkan perawatan di RS Arab Saudi," ungkap Judha.

 

