INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jelang Mudik, Menko Polkam Pastikan Tingkatkan Pengamanan di Titik Rawan Macet dan Kecelakaan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |15:50 WIB
Jelang Mudik, Menko Polkam Pastikan Tingkatkan Pengamanan di Titik Rawan Macet dan Kecelakaan
Menko Polkam Pastikan Tingkatkan Pengamanan di Titik Rawan Macet dan Kecelakaan (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan mengatakan bahwa Pemerintah menjamin kelancaran arus mudik Lebaran 2025. Salah satunya, ada 1.738 pos pengamanan yang didirikan oleh Polri.

“Untuk menjamin kelancaran pemudik, pemerintah akan meningkatkan pengamanan di titik-titik rawan kemacetan dan kecelakaan akan ditingkatkan. Polri menyiapkan 1.738 pos pengamanan,” kata BG dalam keterangannya, Jumat (21/3/2025).

Selain pos pengamanan, dia menyebutkan Polri juga membangun 788 pos pelayanan dan 309 pos terpadu.

“Selain itu,  kesiapsiagaan penanganan bencana alam banjir, longsor, dan cuaca ekstrem akan ditingkatkan melalui Operasi Modifikasi Cuaca di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, dan Banten,” ujar dia.

Budi mengungkapkan, pemerintah telah menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) teknis lintas sektoral yang diikuti seluruh pihak terlibat untuk mempersiapkan pengamanan arus mudik dan balik pada Lebaran Idul Fitri 2025. 

Tak hanya jalur mudik, lanjut dia, pemerintah akan memastikan ketersediaan bahan pokok dan kebutuhan masyarakat selama Idul Fitri terpenuhi dengan harga stabil.

“Pemerintah akan memastikan ketersediaan bahan pokok dan kebutuhan masyarakat selama Idul Fitri terpenuhi dengan harga yang stabil. Pemerintah juga akan menjamin pasokan dan pengawasan distribusi Minyakita,” jelasnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
