Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Teror Kepala Babi ke Jurnalis, Wamendigi: Kebebasan Pers Dilindungi UU!

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |16:05 WIB
Teror Kepala Babi ke Jurnalis, Wamendigi: Kebebasan Pers Dilindungi UU!
Teror Kepala Babi ke Jurnalis, Wamendigi: Kebebasan Pers Dilindungi UU! (Foto : Okezone/Binti)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamendigi) Nezar Patria ikut merespon teror pengiriman paket berisi kepala babi yang ditujukan kepada jurnalis Tempo Francisca Christy Rosana (Cica) pada Rabu, 20 Maret 2025.  

Nezar menegaskan kebebasan pers dilindungi Undangan-Undang. Diketahui, Cica adalah salah satu host siniar “Bocor Alus Politik”.

"Ya kebebasan pers kan dilindungi oleh undang-undang pers ya. Jadi kalau memang ada hal yang tidak sesuai, mungkin bisa disesuaikan dengan Undang-Undang pers," tegas Nezar kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Nezar pun menegaskan tidak lanjut kasus teror ini akan tergantung pada proses penyidikan dari pihak kepolisian. 

"Ya tergantung nanti penyidikannya gimana," katanya. 

Nezar memastikan bahwa pemerintah akan mendukung kebebasan pers. Sehingga, dia berharap jika ada konflik ataupun tumpang tindih dalam pemberitaan bisa diselesaikan dengan UU.

Ya kita mendukung yang namanya kebebasan pers, kita berharap kalau ada konflik bisa diselesaikan dengan undang-undang.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Nezar Patria Wartawan Tempo Teror
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186146//wamenkomdigi_nezar_patria-TYvu_large.jpeg
Wamenkomdigi Bongkar Modus Baru Hoaks
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/16/3186071//wamenkomdigi_nezar_patria_menekankan_seriusnya_ancaman_hoaks-iNMJ_large.jpg
Komdigi Catat Hampir 2.000 Konten Hoaks Sepanjang 2024, Wamen Nezar: Ancaman Serius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/16/3182558//wamenkomdigi_nezar_patria-5Ztd_large.jpeg
Cegah Brain Rot pada Anak, Wamenkomdigi Ungkap Pentingnya Literasi AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/16/3182114//wamenkomdigi_nezar_patria-huk7_large.jpeg
Wamenkomdigi Nilai AI Dapat Cegah Perdagangan Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/16/3180489//wamenkomdigi_nezar_patria-4fqx_large.jpeg
Wamenkomdigi Ungkap Indonesia Punya Pasar Digital Terbesar di ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/16/3180226//ilustrasi-P09V_large.jpg
Percepat Transformasi Digital, Komdigi Ajak Industri Telekomunikasi Bangun Fasilitas Komputasi AI Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement