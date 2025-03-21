Pesan Panglima TNI: Perubahan Itu Pasti, Prajurit Harus Adaptif!

JAKARTA - Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H/2025 M, Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto memimpin apel khusus dan menyerahkan 5.990 paket sembako kepada prajurit, PNS, PHL, dan Office Boy (OB) di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (21/3/2025).

Dalam sambutannya, Panglima TNI menegaskan, bahwa TNI terus berperan dalam berbagai isu nasional, seperti penertiban kawasan hutan, pengawasan LPG, ketahanan pangan, pemberantasan narkoba, dan penyelesaian konflik. Ia juga memastikan adanya kenaikan uang makan operasi serta peningkatan kualitas pendidikan di lingkungan TNI.

Panglima TNI mengajak seluruh prajurit untuk beradaptasi, berinovasi, dan keluar dari zona nyaman demi kemajuan institusi.

“Kita harus produktif, berkontribusi nyata, dan tidak takut perubahan,” tegasnya.

Sebagai bentuk perhatian kepada prajurit dan PNS, Panglima TNI membagikan 5.990 paket sembako guna membantu kebutuhan menjelang Idul Fitri. Turut hadir dalam acara ini Irjen TNI, Danjen Akademi TNI, Koorsahli Panglima TNI, para Asisten Panglima TNI, serta para Komandan/Kabalakpus Mabes TNI.



(Awaludin)