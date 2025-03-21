Prabowo Pimpin Sidang Kabinet Paripurna dalam Rangka Persiapan Idulfitri 2025

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna dalam rangka persiapan menjelang Idulfitri 1446 Hijriah/2025 Masehi, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

"Sidang Kabinet Paripurna kali ini, hari Jumat 21 Maret 2025, kita adakan Sidang Kabinet Paripurna sebagai persiapan menghadapi Idulfitri 1446 H yang akan datang," kata Prabowo mengawali sambutannya.

Pada kesempatan itu, Prabowo mengucapkan salam dan terima kasih kepada seluruh Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir.

"Kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan YME bagi umat Islam kita masih bisa hadir di Sidang Kabinet Paripurna dalam sehat. Sore hari ini kita berkumpul untuk membahas persiapan menghadapi Idulfitri yang akan datang," bebernya.