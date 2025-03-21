Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ini Kronologi Kecelakaan Bus Jamaah Umrah di Arab Saudi 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |16:55 WIB
Ini Kronologi Kecelakaan Bus Jamaah Umrah di Arab Saudi 
Direktur Pelindungan WNI Kemlu Judha Nugraha (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bus yang membawa jamaah umrah asal Indonesia mengalami kecelakaan di Wadi Qudeid (Madinah-Mecca Road) berjarak sekitar 150 km dari Kota Jeddah, Arab Saudi pada Kamis (21/3/2025). Peristiwa kecelakaan ini dilaporkan terjadi sekitar pukul 13.30 waktu setempat.

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha menyampaikan bahwa bus tersebut mengalami tabrakan, yang membuat kendaraan itu terbakar.

"Informasi sementara, bus mengalami tabrakan yang menyebabkan bus terbalik dan terbakar," ujarnya.

Judha mengungkapkan, bahwa Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah telah mengirimkan tim untuk memastikan kondisi korban.

"KJRI Jeddah segera mengirimkan Tim Pelindungan WNI ke lokasi dan berkoordinasi dengan otoritas setempat, Rumah Sakit, Tour Leader, Perwakilan Kementerian Haji, Muassasah dan Perusahaan Bus serta memastikan kondisi korban," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
