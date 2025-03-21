Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ramalan Cuaca, Mayoritas Wilayah Jakarta Cerah Hari Ini

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |06:11 WIB
Ramalan Cuaca, Mayoritas Wilayah Jakarta Cerah Hari Ini
Cuaca Cerah (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Cuaca mayoritas wilayah Jakarta diprakirakan cerah pada hari ini, Jumat (21/3/2025). Demikian dilansir dari BMKG.

Disebutkan bahwa cuaca wilayah Kepulauan Seribu diprediksi cerah dan berawan sepanjang hari. Kondisi serupa juga bakal terjadi di wilayah lainnya, seperti Jakarta Pusat dan Jakarta Barat.

Sementara Jakarta Utara diprediksi bakal diguyur hujan pada malam hari. Sedangkan Jakarta Selatan dan Jakarta Timur bakal diguyur hujan pada sore hari.

Suhu pada hari ini diprakirakan berasa di kisaran 27-30 derajat celcius. Kemudian, kelembapannya 64-93 persen.
 

(Arief Setyadi )

      
